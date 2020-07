Toen zakenman Evan Spiegel zijn huidige vrouw Miranda Kerr bijna zes jaar geleden ontmoette, dacht hij in eerste instantie geen kans te maken bij het model.

De twee waren naast elkaar geplaatst tijdens een diner in het MoMa in New York en praatten de hele avond met elkaar. Voor het diner voorbij was, vertrok Spiegel (30) echter.

"Ineens stond hij op", vertelt de 37-jarige Kerr in een interview met The Wall Street Journal. "Ik dacht dat ik geen kans maakte, dus ik had geen zin om m'n tijd te verdoen", aldus Spiegel.

Een maand later stuurde het model hem een berichtje met de vraag of hij nog ooit had geluisterd naar Spiegel im Spiegel, het nummer waar ze het tijdens het diner over hadden gehad. Daarna volgden enkele dates en uiteindelijk een relatie.

De twee trouwden in 2017 en hebben samen twee kinderen: Myles (9 maanden) en Hart (bijna 2). Kerr heeft ook nog een zoon met haar ex Orlando Bloom, genaamd Flynn (9). Spiegel, zelf kind van gescheiden ouders, zegt veel geleerd te hebben van de goede band tussen Kerr en Bloom.

"Wat ik bij hen zie is heel anders dan wat ik zelf heb meegemaakt. Ik ben absoluut geen vervanger voor de vader van Flynn, maar ik ben wel onderdeel van 'Team Flynn'."