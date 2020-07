De werkgever van de man die maandag op Facebook een foto deelde van de nieuwe koopwoning van Akwasi, heeft de desbetreffende werknemer op non-actief gesteld. Het glazenwasserbedrijf wil met de artiest in gesprek over het voorval, zo meldt de directeur dinsdag aan het AD.

Ook distantieert het bedrijf zich van de uitspraken van de glazenwasser. Ze willen "graag in gesprek" met Akwasi om over het voorval te praten.

Het management van de rapper wil vooralsnog niet reageren op de huidige ontwikkelingen. Ook is niet bekend of Akwasi aangifte gaat doen tegen de man.

Akwasi deelde maandagavond een screenshot van een bericht dat was geplaatst in een besloten Facebook-groep. In het bericht liet de betreffende glazenwasser foto's zien van de nieuwe koopwoning van de artiest, met daarbij de tekst: "Meneertje Akwasi heeft het zo slecht in Nederland, jullie zouden medelijden moeten hebben met hem. Maar wel een huisje van 500.000 euro kopen dat ik vandaag moet opleveren, dus beetje meer respect graag."

Het bericht is inmiddels door de beheerder van de groep verwijderd.

'Rechten fundamenteel geschonden'

"Dit mag niet en dit hoort niet", was de reactie van Akwasi hierop. "Mijn rechten zijn fundamenteel geschonden. Ik zou me veilig moeten voelen in mijn eigen huis maar het pijnigt me om te zien hoe dit nu onmogelijk voor me wordt gemaakt."

Akwasi ontving recentelijk dreigementen naar aanleiding van de toespraak die hij hield tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam. Hierin zei Akwasi dat hij zwarte piet "hoogstpersoonlijk een trap in het gezicht" wilde verkopen. Deze uitspraak bedoelde hij niet letterlijk, nuanceerde de artiest later.

Hij kreeg op die opmerking veel kritiek, ook van PVV-leider Geert Wilders. De rapper liet destijds via zijn management weten te overwegen aangifte te doen van de ontvangen bedreigingen.