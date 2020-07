Roel van Velzen (42) is blij dat hij de coronatijd met zijn nieuwe liefde heeft kunnen doorbrengen, dat vertelt hij dinsdag aan Shownieuws. Doordat hij de afgelopen maanden minder sociale verplichtingen had, "konden de twee elkaar echt goed leren kennen".

Toen halverwege maart de coronacrisis uitbrak, was de zanger naar eigen zeggen "in de gelukkige positie dat ik niet alleen was". "Dat is heel erg fijn als je dat dan samen met iemand kan beleven", aldus Van Velzen. "Wij hebben er ook wel van genoten."

Hij vervolgt: "Normaal gesproken, als je elkaar net kent en je bent je relatie aan het opbouwen, aan het ontdekken hoe dat zit, heb je ook je werk erbij en sociale verplichtingen die je jezelf oplegt. Er zijn duizend dingen die je moet doen. Nu was er niet zoveel. We hadden echt tijd voor elkaar. Dat was voor ons een groot geschenk."

Begin februari dit jaar vertelde Van Velzen in De Ochtendshow met Frank Dane bij Radio 538 al dat hij weer aan het daten was. Dat is iets minder dan een jaar nadat de zanger en zijn vrouw Marloes in april 2019 aankondigden uit elkaar te gaan na een huwelijk van acht jaar en een relatie van twintig jaar.

"We zijn er de afgelopen tijd achter gekomen dat we als goede vrienden gelukkiger zijn dan als geliefden", zei Van Velzen destijds in een verklaring. Samen hebben zij twee kinderen, Laut Pepijn (8) en Boaz (7).