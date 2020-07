Marieke Derksen, de veertigjarige dochter van voetbalanalyticus Johan Derksen (71), vindt zichzelf naarmate zij ouder wordt steeds meer op haar vader lijken. De uitgever van Uitgeverij Inside is net als haar vader "bot en direct", vertelt ze in gesprek met NRC.

In gesprek met de krant zegt Derksen dat ze nu ze ouder is merkt dat haar karakter overeenkomt met dat van haar vader. "Bij Overamstel (de uitgever waar Inside onder valt, red.) vonden ze me nogal direct."

Samen met schrijver Michel van Egmond gaf Derksen bestsellers als de biografieën Gijp, Kieft en Sneijder uit. Haar persoonlijkheid sluit goed aan bij die van de voormalige sporters van wie de levens werden opgetekend, vindt ze.

"Ze moeten mij ook niet met een literaire schrijver laten werken. Ben ik te bot voor, vrees ik. Bij sporters kan dat wel. Onze toon is dezelfde. En op een of andere manier kan ik goed met mafkezen overweg."

'Wilde zoveel mogelijk afstand van hem nemen'

Derksen begon haar carrière bij het tijdschrift Voetbal International, waar haar vader destijds hoofdredacteur van was. De uitgever ervoer het als gênant om onder haar vader te werken. "Ik wilde juist zoveel mogelijk afstand van hem nemen. Anders krijg je meteen dat stempel, en denken collega's dat je gaat klikken bij papa."

Dat ze de bekende voetbalanalyticus als vader heeft, is voor Derksen zowel voor- als nadelig geweest. "Ik heb wel ingangen gehad dankzij onze kennissenkring. Aan de andere kant is er dat vooroordeel, dat je de 'dochter van' bent en het je komt aanwaaien."

Die twee heffen elkaar wel op, vindt de uitgever. "Zeker in het begin dachten mensen dat Johan achter mijn werk zat. Later begrepen ze wel dat hij er geen bal mee te maken heeft."