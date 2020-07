Reizigers die terugkeren uit Turkije worden gevraagd om twee weken thuis in quarantaine te gaan, maar Dave Roelvink lijkt zich niet aan dat advies te houden. De dj, die zich bij terugkomst liet testen op het coronavirus, plaatst op sociale media beelden van zichzelf op een boot met vrienden.

Roelvink verbleef in Turkije voor een ingreep aan zijn tanden en ontdekte daar dat hij bij terugkomst twee weken in quarantaine zou moeten gaan, zo vertelde hij bij Radio 538.

Maandag plaatste de zoon van Dries Roelvink in zijn Instagram Stories beelden van zijn terugkeer in Nederland en plaatste hij op zijn tijdlijn een foto van zijn nieuwe auto. In zijn story van maandag is te zien dat hij de auto ophaalt en dat hij even later met vier vrienden, op afstand, op een boot zit.

Het management van Roelvink laat aan NU.nl weten dat de dj een test heeft gedaan en dat hij het virus niet bij zich draagt. Die beelden heeft hij dit weekend ook gedeeld op Instagram. De opdrachtgevers van Roelvink zijn akkoord gegaan met het doen van een test, zo laat zijn management ook weten.

Voor Turkije geldt momenteel nog steeds code oranje; reizigers worden gevraagd alleen naar het land te gaan als dat noodzakelijk is. Mocht de reis toch gemaakt worden, dan moeten reizigers een HES-code aanvragen, waarin staat dat de reiziger niet ziek is. Bij thuiskomst is het advies om twee weken thuis te blijven en in quarantaine te gaan.

Corendon wilde reizen naar Turkije aanbieden en gaf reizigers de garantie bij thuiskomst een test te mogen doen zodat ze niet in quarantaine zouden hoeven. Het reisbureau zag hier na ophef van af, omdat de overheid een test niet als vervanging of aanvulling van de aanbevolen quarantaine ziet.