Ricky Martin is een stuk gelukkiger sinds hij openlijk uit de kast is, dat vertelt hij in een interview met Proud Radio op Apple Music.

Hoewel "iedereen in zijn leven" wist dat Martin homoseksueel is, trad hij er niet mee naar buiten, tot hij in 2011 zijn memoires Me: Ricky Martin publiceerde.

"Terwijl ik mijn boek schreef, vocht ik met de vraag: ben ik homo? Ben ik biseksueel? Ben ik homo? Ben ik biseksueel?", aldus Martin. "En toen zei ik: "Rick, je bent een zeer gelukkige homoseksuele man. Je bent homo." Ik schreef het op, drukte op verzenden, en huilde als een gek. Sindsdien ben ik super blij."

Dat staat in schril contrast met zo'n tien jaar eerder. De zanger herinnert zich dat hij op zijn Livin 'La Vida Loca-tournee was in 1999 toen hij besloot dat hij wat vrije tijd moest nemen. "Mijn muziek werd over de hele wereld gehoord, ongeacht de taal", zei Martin "Ik zou God een high-five kunnen geven, maar ik leefde niet ten volste. Ik was verdrietig. Ik was depressief."

Volgens Martin maakt het niets uit hoe iemand zichzelf labelt, zolang diegene eerlijk is naar zichzelf. De 48-jarige zanger trouwde in 2017 met kunstschilder Jwan Yosef. De twee hebben vier kinderen.