Katja Schuurman vindt het belangrijk om richting haar tienjarige dochter Sammie open te zijn over haar psychische stoornis. Dat vertelt de actrice maandag in een interview met Linda.

Schuurman kampt al vanaf jonge leeftijd met stemmingswisselingen en dwanggedachten, en gebruikt daar normaliter medicatie tegen. Toen ze die te snel afbouwde om zwanger te worden, kwamen de stemmingswisselingen hard binnen. "Met name voor Freek (haar man, red.) was dat vrij heftig", vertelt Schuurman. "Bij Sammie heb ik het voor het grootste deel weg kunnen houden, maar zij heeft mij ook af en toe heel hard zien huilen. Dat is superkut, want ik ben echt een krachtig iemand, maar hier kan ik dan geen weerstand aan bieden."

"Het is iets wat alles overneemt", legt de 45-jarige Schuurman uit. "Uiteindelijk heb ik in overleg besloten toch weer een deel van mijn medicatie, de Cymbalta, te nemen. Daarna was er weer rust in de tent."

De actrice is eerlijk over haar stoornis tegen haar dochter. "Ik heb haar wel verteld dat ik moest stoppen met de medicijnen die ik normaal gebruik en dat je emoties daardoor alle kanten op kunnen gaan. Ik vind het heel belangrijk om daar open over te zijn. Ik vind het goed dat Sammie weet dat we allemaal niet perfect zijn. Zeker haar moeder niet."

Schuurmans moeder had last van dezelfde genetische stoornis. De actrice realiseert zich daarom ook dat Sammie het ook met zich mee zou kunnen dragen. "Er is iets chemisch mis en het enige wat daartegen helpt is medicatie. Zonder medicijnen ben ik mezelf niet. En als ik ze wel slik, gaat het hartstikke goed. Dus mocht Sammie het geërfd hebben, wat ik natuurlijk niet hoop, dan kan ze er net als mijn moeder en ik wat tegen slikken. Dan heeft zij gewoon hetzelfde weeffoutje, en dat is helemaal niet erg."

Schuurman kreeg Sammie in 2010, samen met haar toenmalige partner Thijs Römer. Sinds 2015 heeft de actrice een relatie met Freek van Noortwijk, met wie ze in 2019 trouwde. Het koppel verwacht deze zomer hun eerste kind samen.