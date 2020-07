Wesly Bronkhorst en zijn vriendin Claudia krijgen een zoon. De vriendin van de volkszanger is in verwachting van hun eerste gezamenlijke kind.

Met Shownieuws deelt de zanger maandag een video waarin te zien is dat de onthulling tijdens de gender reveal party iets minder gesmeerd liep dan verwacht. Het stel had een ballon besteld waar blauwe of roze miniballonnetjes in zaten, maar het doorprikken van de grotere ballon ging wat moeizaam.

Bronkhorsts dochter Beau, die hij kreeg met zijn ex, mocht de onthulling uiteindelijk doen, waarbij bleek dat er blauwe ballonnetjes verstopt zaten in de grotere ballon.

De volkszanger en zijn vriendin kenden elkaar al ruim acht jaar voor ze een relatie kregen. In maart maakten ze bekend een relatie te hebben.