Lisa Marie heeft via een woordvoerder laten weten diepbedroefd te zijn na de dood van haar oudste zoon Benjamin Keough, meldt People maandag. De kleinzoon van Elvis Presley (1935-1977), overleed zondag op 27-jarige leeftijd.

"Lisa Marie Presley is diepbedroefd en ontroostbaar. Ze probeert sterk te blijven voor haar andere kinderen", aldus de woordvoerder van de enige dochter van zanger Elvis Presley. De ex-vrouw van Michael Jackson heeft ook een dochter van 31 en een elfjarige tweeling.

Keough, zoon van de zanger Danny Keough en Lisa Marie Presley, zou zelfmoord hebben gepleegd in zijn woning in de Amerikaanse stad Calabasas. Zelf was Keough ook een muzikant, maar verder is er weinig bekend over de oudste kleinzoon van Elvis Presley.

"Ze adoreerde die jongen. Hij was de liefde van haar leven", aldus de woordvoerder van de 52-jarige Presley.

Lisa Marie Presley noemde haar kinderen in 2019 haar 'welpjes' (Bron: Twitter/Lisa Marie Presley).

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0800-0113.