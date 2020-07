De filmpjes die Britney Spears op sociale media plaatst, waren de afgelopen dagen weer onderwerp van discussie. Volgens de zangeres is er echter geen reden tot zorgen over haar gedrag, want ze is juist blij, schrijft ze op Instagram.

De filmpjes van Spears zijn regelmatig onderwerp van gesprek, waarbij vaak de hashtag #FreeBritney wordt gebruikt. Fans maken zich zorgen om de zangeres en denken zelfs dat ze in haar video's codes gebruikt om hulp te vragen. Haar vader is sinds haar psychische problemen in 2007 curator over haar bezittingen en financiële zaken; fans willen haar hiervan "bevrijden".

Hoewel er regelmatig zorgen worden geuit over het "vreemde" online gedrag van Spears en betwijfeld wordt of ze de content vrijwilligheid plaatst, schrijft Spears op Instagram dat in de video's juist haar blijheid te zien is.

"Ik snap dat sommige mensen mijn posts niet leuk vinden of zelfs niet snappen, maar zo ben ik als ik blij ben. Dit is mijn authentieke zelf; echter dan dit wordt het niet. Ik wil mensen inspireren om hetzelfde te doen en zichzelf te zijn, zonder anderen tevreden te willen stemmen. Dat is de sleutel tot geluk", schrijft de zangeres.

Spears, die wereldwijd grote hits scoorde met popklassiekers als Baby... One More Time, Toxic en Oops!... I Did It Again, bracht haar recentste album Glory in 2016 uit.