Jada Pinkett Smith had vier jaar geleden een kortstondige relatie met zanger August Alsina toen ze tijdelijk niet meer samen was met haar man Will Smith. In haar online talkshow Red Table Talk vertelt Pinkett Smith dat een eerdere ontkenning van de relatie door haar woordvoerder niet vanuit haarzelf kwam.

Geruchten over een mogelijke affaire kwamen onlangs op gang nadat Alsina beweerde een relatie met Pinkett Smith te hebben gehad, waar Will Smith toestemming voor zou hebben gegeven. Er werd een ontkennende verklaring afgegeven in de naam van Pinkett Smith die ze in haar talkshow wilde bijstellen.

"Na alle verhalen in de pers wil ik het rechtzetten. De verklaring die uit mijn naam naar buiten kwam, is niet mijn verklaring", begon Pinkett Smith haar verhaal, terwijl ze met haar echtgenoot aan tafel zat.

"Ongeveer vier jaar geleden begon ik een vriendschap met August die op dat moment hulp nodig had. Ik wilde hem helpen met zijn gezondheid en mentale gesteldheid", legde Pinkett Smith uit.

Ze vertelde dat dit gebeurde in een 'moeilijke periode' tussen haar en haar man. Smith vulde aan dat de twee besloten uit elkaar te gaan, zodat Pinkett Smith kon uitvinden hoe ze zichzelf gelukkig maakt.

'De enige die hier toestemming voor moest geven was ik zelf'

Omdat de breuk tussen het echtpaar niet tijdelijk leek, begon Pinkett Smith een relatie met Alsina. Ze benadrukt dat er geen toestemming van Smith nodig was, omdat ze op dat moment geen relatie meer hadden. "De enige die hier toestemming voor moest geven, was ik zelf", aldus Pinkett Smith.

De actrice en presentatrice zegt veel te hebben geleerd van haar tijd met Alsina, maar het deed haar ook beseffen dat ze nog een toekomst met Smith voor zich zag. Alsina verbrak alle contact met haar toen ze besloot terug te gaan naar haar man.

Smith en Pinkett Smith trouwden in 1997. Ze hebben samen zoon Jaden (22) en dochter Willow (19). Smith kreeg zijn zoon Trey uit een eerder huwelijk.