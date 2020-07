Acteur Armie Hammer gaat na tien jaar scheiden van Elizabeth Chambers. Dat meldt de 33-jarige acteur, bekend van onder meer The Social Network en Call Me By Your Name, vrijdag op zijn Instagram-account.

"Dertien jaar als beste vrienden, soulmates, partners en daarna ouder: het was een ongelooflijke reis, maar samen hebben we besloten om de pagina om te slaan en ons huwelijk te beëindigen", schrijft Hammer. "In het volgende hoofdstuk zullen onze kinderen en onze relatie als co-ouders en vrienden prioriteit hebben."

Hammer en de Amerikaanse televisiepresentatrice Chambers stapten in mei 2010 in het huwelijksbootje. Ze kregen sindsdien twee kinderen: de vijfjarige Harper Grace en Ford (3).

Hammer is bekend van films als The Social Network en J. Edgar, waarin ook onder anderen Leonardo DiCaprio te bewonderen was. Ook speelde hij in Call Me By Your Name, waarmee hij een Golden Globe-nominatie in de wacht sleepte voor beste mannelijke bijrol. De Nederlandse filmpers riep Call Me By Your Name vorig jaar uit tot beste film van 2018.