Charly Luske heeft een haartransplantatie ondergaan, zo laat hij vrijdag weten via Instagram. De 41-jarige zanger schrijft dat hij zich al langer stoorde aan zijn teruglopende haargrens.

"Ik was altijd bang dat ik net als mijn vader vroeg kalend zou zijn. Dat gebeurde niet. Ook niet na m'n twintigste en ook niet toen ik dertig werd. Maar er was wel iets dat me m'n hele leven al stoorde: mijn hoge voorhoofd. Uiteraard door de enorme hoeveelheid hersenen, die ik meedraag, maar toch, mooi vond ik het niet…"

Luske zegt altijd jaloers te hebben gekeken naar de haarlijn van onder anderen acteur Brad Pitt en oud-profvoetballer David Beckham, die ook een haartransplantatie hebben ondergaan. Een "rare soort trots" en "een soort eergevoel dat ik minder vent ben als ik door een ingreep iets aan m'n uiterlijk verander" hielden Luske eerder tegen om iets aan zijn haarlijn te doen.

"Ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan", aldus Luske, bekend van onder meer zijn nummer Nobody's Guy. "Ik deel dit omdat ik niet geheimzinnig wil doen over waarom m'n haar ineens zo kort is. Ik had een probleem en ik heb het gefixt."