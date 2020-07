Ellie Goulding voelde zich in de beginjaren van haar carrière vaak niet op haar gemak in de studio door de aanwezigheid van mannelijke producers. In gesprek met The Guardian vertelt ze dat een aantal van hen probeerde met haar in een bed te belanden.

"De eerste producer die ik ontmoette, wilde met me naar bed en ik snapte niet waarom. Ik zag mezelf niet als een object van verlangen", vertelt Goulding. De zangeres zegt het gevoel te hebben dat de producers misbruik wilden maken van haar kwetsbaarheid en haar wens om door te breken.

"Ik kon soms niet naar huis reizen, omdat ik het niet kon betalen en ze boden dan aan dat ik bij hen kon blijven slapen, maar zij wekten altijd de suggestie dat er meer bij zou komen kijken. Ik had het gevoel constant dingen te moeten weglachen."

'Voelde me vanaf begin carrière al seksueel object'

Goulding stelt dat de situaties werden versterkt als er alcohol werd gedronken in de studio. "Dan kwam er een moment dat een man een suggestieve opmerking maakte en ik me niet meer op mijn gemak voelde. Mij werd vanaf het begin van mijn carrière het gevoel gegeven dat ik een seksueel object ben en me kwetsbaar hoorde te voelen tijdens studiosessies."

De Britse zangeres, bekend van hits als Burn en Love Me Like You Do, zegt dat ze niet de enige is die dit heeft meegemaakt. "Er zijn zoveel zangeressen die mij dit horen zeggen en zullen denken: 'daar kan ik me in vinden'." Goulding geeft toe dat ze zich achteraf eerder had willen uitspreken over de #MeToo-beweging. "Ik was eerst bang, omdat ik dacht dat mensen me zouden veroordelen."

Goulding brengt op 17 juli haar vierde album Brightest Blue uit, waar de singles Power en Slow Grenade op te vinden zijn. De plaat is de opvolger van Delirium uit 2015.