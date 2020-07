Gordon baalt van negatieve reacties, Anna Nooshin vindt zelf ook dat ze stom is geweest en Patty Brard is openhartig over haar seksleven. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Geen feestjes meer, geen wijntjes op het terras, geen wilde avonden met onbekende mensen en geen enveloppen vol cocaïne die er in één avond doorheen gaan. Voor de meeste mensen klinkt dit als een vrij normale periode, maar voor Gordon was het een totale omslag.

De zanger nam in de hoogtijdagen van zijn verslaving 4 gram cocaïne tot zich en sloeg daarnaast een stuk of twintig glazen wodka-cola light achterover, maar die tijd is voorbij.

Gordon besloot zijn leven radicaal om te gooien, zonder alcohol en drugs. Dat leek hem heel goed af te gaan: de presentator kwam kalmer over en werd door bekende vrienden geprezen voor zijn moed en doorzettingsvermogen. Dat eerste jaar wilde hij groots afsluiten met een persoonlijk gesprek en zo kwam Shownieuws maandagavond compleet in het teken van Gordon te staan.

De setting was bombastisch: in een leeg Concertgebouw zat Gordon met presentatrice Dyantha Brooks op het podium en vertelde over de afgelopen periode. Hij was openhartig en eerlijk en vertelde ook dat hij een terugval had gehad. Het was moeilijk voor hem om te vertellen, maar hij had het idee daarvan geleerd te hebben.

De kijkcijfers waren minder bombastisch, want nog geen 400.000 mensen hadden het gesprek gezien. De recensenten echter wel en die waren niet al te vriendelijk voor Gordon. Boos maakte hem dat: "De commentaren waren weer niet van de lucht na mijn interview. Respectloos, harteloos en meedogenloos", schreef hij op Instagram.

Hoewel hij zijn bericht boos begon, concludeerde de zanger dat hij geen energie meer wilde steken in de negativiteit. "Ik ben sterker dan dat."

300 In de bladen: 'Geheime' baby Davids | Faillissement Wendy van Dijk

'Ik voel me best wel dom'

Anna Nooshin heeft de afgelopen twee weken geleerd dat acties gevolgen hebben. De influencer opende haar eigen museum in Amsterdam en hoewel er binnen The Upside Down allerlei maatregelen zijn genomen om de coronaregels te volgen, bleek dat de oprichter en haar vrienden de 1,5 meter minder in de gaten hielden.

Het museum huurde Floor Angels in om mensen erop te wijzen afstand te houden, maar tijdens de perslunch waren zij allemaal vrij en zo kwam het dat Anna en haar vrienden gezellig bij elkaar op schoot kropen en knuffelend poseerden voor de Instagram-waardige achtergrondjes.

Iedereen vergeet de 1,5 meter weleens, maar deze mensen hebben nou eenmaal een voorbeeldfunctie en zo kwam het dat De Telegraaf zijn zorgen uitte: hoe was het zo gekomen dat niemand nog rekening hield met de regels? Anna stond met haar mond vol tanden en besloot niet te reageren. Onhandig, want de krant plaatste de video alsnog online en zo kwam de influencer niet al te best uit de verf.

Dat vond ze zelf achteraf ook. In een YouTube-video zei ze: "Ik snap iedereen die me uitlacht volledig." En voegde eraan toe dat ze werd overrompeld door de vraag. "Ik kreeg een error in mijn hoofd en heb het wellicht heel dom aangepakt door het af te kappen."

Anna heeft ervan geleerd, meende ze. Hoewel ze zelf merkt dat ze het soms best ingewikkeld vindt om de afstand te bewaren, snapt ze ook dat ze met haar bekendheid een verantwoordelijkheid heeft en dat het niet verstandig was zo met elkaar om te gaan.

Het is te hopen dat haar vrienden de vlog van Anna ook even bekijken: zij stonden de afgelopen week alweer vrolijk in de sportschool of in restaurants knuffelend de regels te verbreken.

Seks is leuk, maar niet waar het om draait

Patty Brard heeft net als Gordon een wild leven geleid en weet als geen ander hoe je een feestje bouwt. De oud-zangeres is drie keer getrouwd geweest, ging naar feestjes van Freddie Mercury en Roman Polanski en dronk meer drankjes dan goed is voor een mens.

Het Shownieuws-gezicht is inmiddels al een hele lange tijd op de gezonde toer en heeft ook geen behoefte haar oude gewoontes weer op te pakken. De herinneringen wil ze wel houden en zo kwam het tot een biografie. Beau Monde was daarbij iets opgevallen: Patty doet liever de was dan dat ze seks heeft.

"Ik heb hierbuiten een ouderwetse waslijn. Als mijn frisgewassen witte lakens daaraan wapperen, is dat ultiem genot, haha. Het is echt niet zo dat ik niet intiem wil zijn met mijn man, maar ik vind seks wel overrated. Als mensen denken dat je na vijftien jaar samen nog in de lampen hangt, heb ik nieuws: dat gebéurt niet!"

Op Instagram wilde Patty het toch nog even uitleggen voor haar volgers: ze is absoluut niet vies van seks en houdt van haar man, maar er is zoveel meer dan dat. "Als de passie minder wordt en dat wordt-ie mettertijd geheid, begrijp je pas dat een schouder, een knuffel, een arm om je heen van diezelfde partner zo veel belangrijker is dan dagelijks met hem of haar in de lampen hangen! Want als dat gevoel er niet is aan de basis, heb je eigenlijk geen basis!"

Patty benadrukte dat mensen blij moeten zijn met wat ze hebben. "Doe eens je best! Het gras lijkt altijd groener aan de overkant, maar is echt net zo groen en moet ook elke dag water hebben!"