Cameron Diaz is al even niet meer te zien geweest op het witte doek, maar donderdag maakte ze bekend druk bezig te zijn met het maken van haar eigen biologische wijn. De actrice is niet de enige ster die zich bezighoudt met de bekende alcoholische druivendrank. NU.nl zet er een aantal op een rij.

De natuurwijn van Diaz

Samen met haar beste vriendin Katherine Power lanceerde Diaz donderdag Avaline, een wijn die helemaal vrij is van kunstmatige toevoegingen. "Als je wijn drinkt van druiven die niet biologisch zijn gerijpt, dan drink je dus pesticiden", legde de actrice uit.

Diaz en Power besloten daarom hun eigen veganistische en biologische wijn te maken - ook bekend als natuurwijn. Het duo reisde naar onder meer Frankrijk, Spanje en Italië om verschillende druiven te proeven en samen met de wijnmakers hun ideale wijn te creëren. Twee jaar later was Avaline geboren: Diaz vond die naam via een babynamengenerator die ze ook gebruikte voor het vinden van de naam van haar dochtertje Raddix. Avaline verkoopt witte wijn en rosé.

526 Cameron Diaz vertelt over het ontstaan van haar wijnmerk

Legend: 'Wijn past bij mijn muziek'

Sinds 2015 kunnen we genieten van LVE, een lijn van vijf wijnen die John Legend zelf graag drinkt. De All of Me-zanger besloot zijn eigen wijn uit te brengen omdat hij veel bezig was met het uitzoeken van wijnen die passen bij de gerechten van zijn vrouw, kookboekenauteur en model Chrissy Teigen.

"Wijn maakt een groot onderdeel uit van ons leven", vertelde Legend aan vakblad Wine Spectator. "Ook vind ik dat het heel goed past bij mijn muziek en persoonlijkheid. En eigenlijk lijkt het maken van wijn best op het maken van muziek." Tot de LVE-lijn behoren onder meer een cabernet uit Californië en een Franse sparkling rosé.

John Legend samen met wijnkenner Jean-Charles Boisset. (Foto: Instagram/John Legend)

Veel sterren investeren in wijn. Het kan een goede extra inkomstenbron zijn omdat mensen graag een wijn aanschaffen die meer tot de verbeelding spreekt. Als je een wijn koopt die de naam draagt van een bekende ster, kan dat verschillende dingen betekenen. Soms verleent de ster slechts zijn naam aan een wijn, in andere gevallen is de beroemdheid in kwestie nauw betrokken bij het wijnmaakproces en ook de verkoop ervan.

Sneijder lanceert Italiaanse wijn

Samen met voetbalfan en sportmanager Fabio Cordella bracht Wesley Sneijder drie wijnen uit. Cordella is in het bezit van een wijnboerderij in het Zuid-Italiaanse Copertino en maakt in samenwerking met de ex-voetballer onder de naam W10 (het rugnummer dat Sneijder had) een rode wijn, een witte en een rosé. Op het etiket prijkt de handtekening van Sneijder.

Wesley Sneijder en Fabio Cordella met de wijnen. (Foto: Instagram/Wesley Sneijder)

Toscaanse muziekwijn van Sting

De wijnen die Sting op zijn landgoed in Toscane maakt, zijn stuk voor stuk vernoemd naar bekende hits van de Britse zanger. Zo kun je een glas Message in a Bottle drinken of je gerecht combineren met de witte wijn Roxanne. Sting en zijn vrouw Trudie kochten in 1997 hun landgoed, dat vlak bij de stad Florence ligt.

De wijngaarden waren op dat moment in een slechte staat. Het koppel besloot daarop nieuwe druiven aan te planten en er wijn van te maken. Aanvankelijk alleen voor familie en vrienden, in 2011 lagen de flessen ook in de winkels. De wijnen van Sting worden goed beoordeeld door critici: zo werd de rode wijn Sister Moon uitgeroepen tot een van de beste die er in Italië gemaakt worden.

Sting op zijn landgoed in Toscane. (Foto: BrunoPress)

Wijn van exen Pitt en Jolie

Rosé uit de Franse Provence wordt door kenners als de meest smakelijke bevonden. Toen Brad Pitt en Angelina Jolie nog samen waren, zagen ze daar wel brood in en daarom gingen ze een samenwerking aan met de wijnfamilie Perrin. De familie ging op het landgoed van het voormalige echtpaar aan de slag met de aldaar groeiende druiven grenache, syrah en rolle.

Inmiddels zijn Pitt en Jolie niet meer samen, maar nog wel samen eigenaar van Chateau Miraval. Naar verluidt willen ze dat hun kinderen het wijndomein in de toekomst overnemen.

Het wijndomein van Brad Pitt en Angelina Jolie in Frankrijk. (Foto: BrunoPress)

Andere beroemdheden met een eigen wijn De familie Meiland - Gerard Ekdom - Drew Barrymore - Sarah Jessica Parker - Andrea Bocelli - Antonio Banderas - Francis Ford Coppola - Gérard Depardieu - Emilio Estevez - Fergie Ferguson - Mick Hucknall (Simply Red) - Madonna - de band Train - Dave Matthews

Post Malone maakt sjieke rosé

Wie ook regelmatig een glas rosé uit de Provence drinkt, is rapper Post Malone. En dus besloot de 25-jarige Amerikaanse artiest om zijn eigen wijn uit te brengen. "Rosé drink je wanneer je je sjiek wil voelen", liet Malone weten bij de aankondiging van zijn eigen drank, die de naam Maison No. 9 krijgt. De wijn wordt omschreven als "licht, hoog van kwaliteit en toegankelijk" en is sinds afgelopen maand te koop.

De artiest heeft samen met twee vrienden meer dan vijftig blends (een combinatie van meerdere druiven) geproefd tot ze uitkwamen op hun ideale wijn, die is gemaakt met de druiven grenache, cinsault, syrah en merlot. De drie vrienden zijn van plan om regelmatig een bezoek te brengen aan de wijngaard in de Franse Provence die de wijn maakt.

Post Malone poseert met 'zijn' wijn. (Foto: Instagram/Post Malone)