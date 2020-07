Acteur Jesse Tyler Ferguson en zijn echtgenoot Justin Mikita zijn vader geworden van hun eerste kind. Het stel laat aan People weten dat hun kindje op 7 juli is geboren.

"Jesse en Justin hebben hun eerste hoopje vreugde op 7 juli verwelkomd", laat de woordvoerder van de acteur weten. "De kersverse ouders zijn dolgelukkig en hebben zin in het avontuur als gezin met z'n drieën." De volledige naam van de baby is Beckett Mercer Ferguson-Mikita.

Ferguson vertelde in januari tijdens The Late Late Show van James Corden dat hij vader zou worden. De Modern Family-acteur en zijn man verloofden zich in 2012, toen ze bijna twee jaar bij elkaar waren. Ze trouwden in de zomer van 2013.

Ferguson is bij het grote publiek bekend als advocaat Mitch Pritchett in de sitcom Modern Family. De serie kwam eerder dit jaar na elf seizoenen tot een einde.