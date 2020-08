Amber Heard en Johnny Depp waren ooit gelukkig getrouwd, maar na felle beschuldigingen over en weer is daar definitief een einde aan gekomen. Het voormalige koppel heeft wekenlang in de rechtbank gestaan vanwege een zaak die de acteur aanspande tegen The Sun en daar kwamen opmerkelijke details naar voren. De rechter velt naar alle waarschijnlijkheid over een paar weken een oordeel.

Mishandeling van Heard en Depp

In 2016 betichtte Heard haar voormalige echtgenoot voor het eerst van mishandeling. Met foto's en video's toonde ze de gevolgen van de klappen die de acteur zou hebben uitgedeeld. Vier jaar later kwam naar buiten dat Heard Depp geslagen had.

Op tapes van hun therapiesessies bevestigde de actrice dat een ruzie meer dan eens was uitgelopen op fysiek geweld. Ook in de rechtszaak tegen The Sun speelt dit onderdeel de belangrijkste rol. Depp blijft ontkennen dat hij zijn ex-vrouw heeft mishandeld, terwijl Heard vasthoudt aan haar beweringen. De acteur wil dat The Sun een schadevergoeding aan hem betaalt, omdat die krant hem een "vrouwenmepper" heeft genoemd.

Op donderdag 23 juli werd duidelijk dat Heard in tekstberichten naar haar moeder details over mishandeling door Depp wegliet. Zo schrijft ze in een bericht dat Depp agressief kan zijn, maar haar niet heeft aangevallen of geslagen. "Het is oké, hij is niet gewelddadig tegen mij, maar de stemmingswisselingen zijn moeilijk om mee om te gaan", valt in een van de berichten te lezen. Heard zegt dat ze haar moeder niet alles wilde vertellen om haar niet ongerust te maken. Ook was ze naar eigen zeggen bang dat haar vader, die volgens Heard onder invloed van alcohol haar moeder mishandelde, Depp iets zou aandoen.

In de rechtszaal werden details over de diverse ruzies uitvoerig besproken. Zo vertelde onder anderen de manager van Depps privé-eiland dat Heard de acteur keer op keer uitschold, hem aan zijn haren trok en hem verwondde door een blik naar zijn neus te gooien. Depp toonde in de rechtszaal onder meer foto's van een vernielde keuken. Volgens hem is de keuken vernield door Heard.

In totaal zijn veertien vermeende incidenten voorbijgekomen in de rechtszaak. De partijen zijn het in geen van de incidenten eens over wat er is gebeurd.

Het verloren vingertopje

Depp werd in 2015 in het ziekenhuis opgenomen, omdat hij het topje van een van zijn vingers was verloren. De acteur zegt dat dit de schuld was van Heard, die twee wodkaflessen naar zijn hoofd zou hebben gegooid en een sigaret op zijn wang gedoofd zou hebben. Depp zou zijn vingertopje zijn kwijtgeraakt door de scherven van de fles.

Heard beweert iets anders: Depp zou zo kwaad zijn geworden, dat hij zijn telefoon door een kastje tegen de muur smeet en gewond raakte door het gebroken glas. De acteur gebruikte de wond even later om een boodschap op de spiegel voor Heard achter te laten. Hij schreef de boodschap met zijn eigen bloed, maar ging vervolgens over op inkt. De acteur heeft bevestigd dit te hebben gedaan.

Het 'poepincident'

Na de dertigste verjaardag van Heard vond Depp een wel heel bijzonder 'cadeau' in bed: hij werd wakker met een drol naast zich. Volgens de actrice had een van haar honden het gedaan, maar Depp zegt zeker te weten dat een van haar vrienden hiervoor verantwoordelijk is geweest. De acteur zegt dat zijn toenmalige echtgenoot riep dat het "slechts een grapje" was, maar voor hem was het serieus: door dat incident wist hij dat hij niet langer met haar getrouwd wilde zijn.

Hun huishoudster, die nog steeds voor Depp werkzaam is, laat in een verklaring weten ervan overtuigd te zijn dat de poep afkomstig is van een mens. "Het was een grote hoeveelheid en stonk vreselijk. Ik heb vaak de ontlasting van hun twee kleine honden opgeruimd, maar ze poepten nooit in bed en dat van hen zag er heel anders uit." Volgens de huishoudster was Heard vaak in een slecht humeur en is Depp in de dertig jaar dat zij voor hem werkt nooit agressief jegens anderen geweest.

Depps drugsgebruik

Tijdens de rechtszaak komt meerdere keren naar voren dat Depp grootgebruiker van geestverruimende middelen is. Doordat de acteur cocaïne, hasj en alcohol gebruikt, zou hij regelmatig zo van de wereld zijn dat hij op de grond in slaap valt en dingen doet die hij zich later niet precies kan herinneren.

Op diverse foto's die in de rechtszaal zijn vertoond, zijn op tafel lijnen cocaïne naast een creditcard van Depp te zien. De acteur ontkent het gebruik van drugs niet, al zegt hij wel slechts een dutje op de grond te hebben gedaan en niet buiten bewustzijn geweest te zijn.

Dierenmishandeling

In 2013 zou Depp, op dat moment onder invloed van cocaïne en whisky, een van de honden van zijn echtgenote hebben mishandeld. Heard beweert dat de hond Pistol door de acteur uit het raam van een rijdende auto is gehangen. Ook zou hij gezegd hebben het dier in de magnetron te willen stoppen. Depp ontkent dit, maar bevestigt wel dat de hond een keer hasj heeft binnengekregen. "Hij vond een beetje hasj en ik kon het net niet meer uit zijn bek halen."

James Franco en Elon Musk

Heard speelde in 2015 in de film The Adderall Diaries, waarin ze tegenover James Franco kwam te staan. Ze vertelde haar echtgenoot later dat de acteur meerdere keren had geprobeerd haar te versieren. Depp concludeerde dat zijn vrouw een affaire met Franco had en werd volgens Heard woedend.

Dat zou zijn uitgelopen op een ruzie in hun privévliegtuig. Daarbij zou Depp zo hard tegen de stoel van Heard aan hebben geschopt, dat zij daardoor geraakt werd. Depp ontkent: "Ik heb nog nooit iemand een vliegtuigstoel zo hard zien duwen dat je er iemand mee kunt aanvallen." Depp voegt er wel aan toe dat hij inmiddels zeker weet dat Heard een affaire met de acteur had.

Ook met Elon Musk zou Heard tijdens haar huwelijk een affaire hebben gehad. De Tesla-topman ontkent dat in gesprek met The New York Times. De twee hebben na haar huwelijk wel een korte relatie gehad.