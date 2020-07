Amber Heard en Johnny Depp waren ooit gelukkig getrouwd, maar na felle beweringen over en weer is daar definitief een einde aan gekomen. Het voormalige koppel staat nu in de rechtbank vanwege een zaak die de acteur aanspande tegen The Sun, en daar komen een heleboel opmerkelijke details naar voren.

Mishandeling van Heard

In 2016 betichtte Heard haar voormalige echtgenoot voor het eerst van mishandeling. Op foto's en video's liet ze zien wat de gevolgen waren van de klappen die de acteur zou hebben uitgedeeld. Vier jaar later kwam naar buiten dat Heard Depp geslagen had. Op tapes van hun therapiesessies bevestigde de actrice dat een ruzie meer dan eens was uitgelopen op fysiek geweld. Ook in de rechtszaak tegen The Sun speelt dit onderdeel de belangrijkste rol. Depp blijft ontkennen dat hij zijn ex-vrouw ooit heeft mishandeld, terwijl Heard vasthoudt aan haar beweringen. De acteur wil dat The Sun een schadevergoeding aan hem betaalt omdat die krant hem een "vrouwenmepper" heeft genoemd.

Het verloren vingertopje

Depp wordt in 2015 in het ziekenhuis opgenomen omdat hij het topje van een van zijn vingers is verloren. De acteur zegt dat het de schuld is van Heard, die twee wodkaflessen naar zijn hoofd zou hebben gegooid en een sigaret op zijn wang gedoofd zou hebben. Depp zou zijn vingertopje zijn kwijtgeraakt door de scherven van de fles. Heard beweert iets anders: Depp zou zo kwaad zijn geworden dat hij zijn telefoon door een kastje tegen de muur smeet en gewond raakte door het gebroken glas.

Het 'poepincident'

Na de dertigste verjaardag van Heard vindt Depp een wel heel bijzonder 'cadeau' in bed: hij wordt wakker met een drol naast zich. Volgens de actrice heeft een van haar honden het gedaan, maar Depp weet zeker dat een van haar vrienden verantwoordelijk is geweest. De acteur zegt dat zijn toenmalige echtgenoot riep dat het "slechts een grapje" was, maar voor hem was het serieus: door dat incident wist hij dat hij niet langer met haar getrouwd wilde zijn.

Drugsgebruik

Tijdens de rechtszaak komt het meerdere keren naar voren: Depp is een grootgebruiker van geestverruimende middelen. Cocaïne, hasj en alcohol zouden door de acteur regelmatig gebruikt worden en ervoor zorgen dat hij regelmatig zo van de wereld is dat hij op de grond in slaap valt en dingen doet die hij zich later niet precies kan herinneren. Op diverse foto's die te zien zijn geweest in de rechtszaal, is te zien dat er lijnen cocaïne liggen naast een creditcard van Depp op tafel. De acteur ontkent het gebruik van drugs niet, al houdt hij er wel aan vast dat hij slechts een dutje op de grond aan het doen was en dat er geen sprake van was dat hij niet meer bij bewustzijn was.

Dierenmishandeling

In 2013 zou Depp, op dat moment onder invloed van cocaïne en whisky, een van de honden van zijn echtgenote hebben mishandeld. Heard beweert dat hondje Pistol door de acteur uit het raam van een rijdende auto is gehangen en dat hij gezegd zou hebben het dier in de magnetron te willen stoppen. Depp ontkent, maar bevestigt wel dat het hondje eens hasj heeft binnengekregen. "Hij vond een beetje hasj en ik was net te laat om het uit zijn bek te grijpen."

James Franco

Heard speelde in 2015 in de film The Adderall Diaries, waarin ze tegenover James Franco kwam te staan. Ze vertelde haar echtgenoot later dat de acteur meerdere keren had geprobeerd haar te versieren. Depp concludeerde dat zijn vrouw een affaire met Franco had en werd volgens Heard woedend. Dat zou zijn uitgelopen op een ruzie in hun privévliegtuig, waarbij Depp zo hard tegen de stoel van Heard aanschopte, dat zij daardoor geraakt werd. Depp ontkent: "Ik heb nog nooit iemand een vliegtuigstoel zo hard zien duwen dat je er iemand mee kan aanvallen."