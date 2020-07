Meghan Markle heeft het Britse gerechtshof verzocht om The Mail on Sunday te dwingen een geplande publicatie te schrappen. Daarin zou de Britse krant de namen van vijf vriendinnen van de vrouw van de Britse prins Harry bekend willen maken.

De vijf vrouwen deelden in februari 2019 anoniem hun verhaal met het Amerikaanse tijdschrift People. Daarin weerlegden ze geruchten die de ronde deden over Markles rol in het Britse koningshuis, haar band met haar vader en andere roddels die werden verspreid over hun destijds zwangere vriendin.

The Mail on Sunday, waartegen Markle en prins Harry al eerder een zaak startten wegens de publicatie van een brief die Markle aan haar vader zou hebben geschreven, zou volgens de voormalige actrice dreigen de namen van haar vijf vriendinnen te publiceren.

"Geen van deze vrouwen kiest ervoor in de publiciteit te treden", zegt Markle in een verklaring die is gedeeld door diverse Britse media. "Het zijn jonge moeders die recht hebben op privacy."

"Dat The Mail on Sunday deze namen bekend wil maken, puur uit commercieel belang, is verdorven en bovendien schadelijk voor het mentale welzijn van deze vrouwen", vervolgt Markle. "De krant speelt een mediaspelletje waarvan zij het slachtoffer zijn."

Markle in eerdere zaak in ongelijk gesteld

In de eerdere zaak tegen de tabloidkrant wees de rechter meerdere claims die Markle indiende af. De Britse krant had een persoonlijke brief van haar gepubliceerd, maar het Britse gerechtshof stelde dat de argumenten van Markle niet afdoende waren om haar in het gelijk te stellen.

Een definitieve uitspraak in deze zaak volgt nog, omdat het besluit van de rechter herzien kan worden als Markle haar aantijgingen aanpast.