Kanye West, die de afgelopen dagen veel media-aandacht kreeg omdat hij onder meer liet weten zich verkiesbaar te stellen als president van de Verenigde Staten, zou zich volgens ingewijden in een manische periode bevinden. De rapper liet eerder weten bipolair te zijn, wat inhoudt dat hij zowel manische als depressieve perioden meemaakt.

De bronnen laten donderdag aan TMZ weten dat West ongeveer eens per jaar zo'n manische periode meemaakt, wat nu dus ook het geval zou zijn.

Tijdens zijn vermeende manische periode gaf de rapper ook een veelbesproken interview aan het tijdschrift Forbes. Hierin liet West weten dat hij het coronavirus heeft gehad, maar dat hij een vaccinatie niet zit zitten, mocht dit er komen.

"Als ze zeggen dat ze COVID-19 zullen behandelen met een vaccin, word ik heel voorzichtig", zei hij, verwijzend naar kinderen die verlamd zouden zijn geraakt door andere vaccins. "Ze willen chips in ons planten, ze willen van alles met ons doen waardoor we nooit de hemel zullen bereiken. Als ik 'ze' zeg, bedoel ik de mensen die de duivel in zich hebben. Als we daar niets aan doen, zullen een boel van ons de hemel nooit bereiken, dat moeten we voorkomen."

Afgelopen weekend vertelde West een gooi te doen naar het Amerikaanse presidentschap.Het is opvallend dat de artiest zich kandidaat stelt voor de verkiezingen van dit jaar, die in november al moeten plaatsvinden. West heeft zich namelijk nog niet officieel opgegeven bij de Federale Verkiezingscommissie, wat wel een vereiste is voor een kandidaatschap.

De rapper kan als onafhankelijke kandidaat meedoen aan de verkiezingen. Hij hoeft niet aangesloten te zijn bij de Republikeinse of Democratische partij.

West neemt geen medicatie voor bipolariteit

West liet twee jaar geleden weten zijn medicatie voor zijn bipolariteit niet in te nemen, omdat zijn stoornis juist zijn creativiteit zou stimuleren.

"Het is geen handicap, ik ben een superheld", rapte West op zijn album Ye over zijn mentale problemen. De 43-jarige rapper werd in 2016 opgenomen vanwege een mentale inzinking, volgens zijn voormalige woordvoerder werd die veroorzaakt door uitputting.