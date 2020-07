Naya Rivera is vermist. De Glee-actrice maakte een boottochtje met haar vierjarige zoon en kwam niet terug. Haar zoon werd door de politie in z'n eentje teruggevonden in een bootje op het meer Piru in Californië.

De 33-jarige actrice zou volgens de politie een bootje hebben gehuurd om alleen met haar zoon een tocht te maken. Even voor 17.00 uur werd het jongetje op de boot gevonden. Hij vertelde de politie dat zijn moeder het water in was gesprongen, maar niet meer omhoog was gekomen.

Duikers zijn het water in gegaan, maar hebben Rivera nog niet kunnen vinden, melden autoriteiten aan TMZ.

De auto van de actrice stond nog op het parkeerterrein, met haar tas erin. Zoon Josey is inmiddels bij familie ondergebracht, terwijl er verder gezocht wordt naar Rivera.