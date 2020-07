Boef heeft er begrip voor dat fans bij hem thuis aanbellen. De rapper gaat dan echter niet met ze op de foto, vertelt hij in gesprek met oud-voetballer Andy van der Meijde in Bij Andy in de auto.

"Je wil niet weten hoeveel mensen aan mijn deur komen", aldus Boef. "Soms word ik er moe van maar ik begrijp het ook wel, ze bedoelen het allemaal goed."

"Maar voor mij is privé privé. Buiten maak ik met iedereen foto's. Maar thuis doe ik dat niet."

Volgens Boef krijgt hij weleens moeders met kinderen aan de deur, die zeggen dat ze "helemaal uit Enschede gekomen zijn", of een andere stad. "Maar als ik thuis accepteer om ook foto's te gaan maken, dan is mijn leven klaar."

'Fans die mijn tuin binnendrongen bedoelden het goed'

De rapper herinnert zich een voorval waarin fans via de buren zijn achtertuin binnendrongen. Ook hierover is hij van mening dat de indringers het goed bedoelden.

Boef wil niet zeggen dat hij niet meer over straat kan, maar daar rondlopen is volgens hem "niet chill". De in Alkmaar opgegroeide rapper zegt dan ook zijn huidige huis in Almere te hebben gekocht om zich "lekker te kunnen terugtrekken". Boef vertelt ook gekeken te hebben naar een woning in Amsterdam, maar hij vond het daar te druk.