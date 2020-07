De 33-jarige YouTuber Mascha Feoktistova (Beautygloss) is maandag bevallen van haar eerste kind. Op Instagram deelt ze details over haar bevalling die volgens haar "behoorlijk traumatisch" was.

Mila Poppy, het dochtertje van Feoktistova hield aan de bevalling een gebroken arm over. In totaal duurde de bevalling zo'n 25 uur.

De YouTuber zegt het nog lastig te vinden om te spreken over hoe de bevalling is verlopen. "Ik vind het echt zo lastig om er nu nog veel over te vertellen. We hebben over zes weken een gesprek in het ziekenhuis om alles te verwerken", aldus Feoktistova op Instagram.

Feoktistova en haar man Gregor van Vlierden maakten begin dit jaar bekend voor het eerst ouders te worden. Daar waren ze ontzettend blij mee, want dat was voor hen niet vanzelfsprekend. De 33-jarige Feoktistova lijdt namelijk aan PCOS, waardoor er minder vaak een eisprong plaatsvindt en het moeilijker is om in verwachting te raken. In haar video's praat ze hier open over.