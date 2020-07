Kanye West denkt dat hij in februari het coronavirus heeft gehad. De rapper heeft zich destijds niet laten testen, maar vertelt aan Forbes dat hij flink ziek is geweest.

"Rillingen, trillend in bed, hele hete douches en naar video's kijken die me vertelden hoe ik ervan af moest komen", vat de kersverse presidentskandidaat zijn coronaperiode samen.

"Ik weet nog dat iemand me vertelde dat Drake het coronavirus had en mijn reactie was dat hij absoluut niet zieker kon zijn dan ik", aldus West lachend.

De rapper denkt dat mensen moeten ophouden met dingen doen die God boos maken en dat er dan een geneesmiddel voor corona zal worden ontdekt. Een vaccinatie ziet West niet zitten.

"Als ze zeggen dat ze COVID zullen behandelen met een vaccin, word ik heel voorzichtig. Daarmee markeer je een beest. Ze willen chips in ons planten, ze willen van alles met ons waardoor we nooit de hemel zullen bereiken. Als ik 'ze' zeg, bedoel ik de mensen die de duivel in zich hebben. Als we daar niets aan doen, zullen een boel van ons de hemel nooit bereiken, dat moeten we voorkomen."