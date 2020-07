Johnny Depp heeft dinsdag in een Britse rechtbank gezegd dat hij zijn huwelijk met zijn ex-vrouw Amber Heard besloot te beëindigen toen hij poep in hun bed vond.

Volgens Depp was de ontlasting afkomstig van een van Heards vrienden die aanwezig was op de dertigste verjaardag van de actrice. Zij geeft haar hondje echter de schuld. Depp zei dat het incident plaatsvond nadat het stel een heftige ruzie had gehad.

De 57-jarige acteur zei in een verklaring - die op de eerste dag van zijn rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun voor de rechtbank werd voorgelezen - dat de actrice "of mogelijk een van haar vrienden" de ontlasting in hun bed had gelegd en dat Heard later beweerde dat het "gewoon een onschuldige grap was", meldt The Mirror dinsdag.

"Op 12 mei 2016 bekende mevrouw Heard aan onze vermogensbeheerder Kevin Murphy dat het achterlaten van de uitwerpselen in het bed slechts een onschuldige grap was, waarmee ze feitelijk erkende dat ze verantwoordelijk was, terwijl ze eerder had geprobeerd onze honden de schuld te geven", aldus Depp in de verklaring.

Depp zei dat dit het moment was waarop hij besloot te scheiden van Heard, met wie hij al jarenlang een openbare strijd voert. De rechtszaak waarin Depp momenteel getuigt, maakt deel uit van een aanklacht wegens smaad die hij tegen het Britse The Sun heeft ingediend. Dat medium noemde Depp in 2018 ​​"vrouwenmepper" in een artikel.