Matthias Schoenearts wilde zijn moeder een huis op Kreta schenken, maar voordat hij zich die aanschaf kon permitteren, overleed zijn moeder. Dat zegt de Belgische acteur in een interview in Humo.

"Mijn moeder en ik hebben in haar laatste jaren nog behoorlijk wat gereisd. We zijn verschillende keren samen in Kreta geweest – ze was gek op het eiland. Daar rijpte het plan om voor haar een huis op een berg te kopen."

De moeder van de 42-jarige Schoenaerts kwam echter enkele jaren geleden te overlijden, terwijl hij zich al had voorgenomen hoe hij haar zou verrassen.

"Nu leid ik eindelijk een leven van financiële zekerheid, en kan ik het haar geven, dat huis op die berg - en is het godverdomme te laat. Het zit in m'n kop, het staat op m'n netvlies: we zijn iets gaan eten, ik zeg 'Mama, ik moet u iets laten zien', ik blinddoek haar, en dan wandelen we binnen in het huis. En zeg ik: 'Voilà. Van u en van mij.' Dat dat niet meer kan, dat steekt zo hard. Ze is fucking dood."

De optie om zelf vader te worden en daarmee de liefde van zijn moeder door te geven heeft Schoenaerts al overwogen: "Ik heb veel liefde te geven, ja. Té veel, zeggen mensen me soms, omdat ik al met mijn kop tegen de muur ben gelopen. Emotioneel investeren in mensen, om dan uiteindelijk niets terug te krijgen. En weet je: dat is helemaal niet erg."

Schoenaerts oogste in 2011 en 2012 veel lof met zijn rollen in films als Bullhead en De rouille et d'os. De laatste jaren was hij in grote Hollywood-producties te zien.