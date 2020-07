Anna Nooshin biedt haar excuses aan voor het niet naleven van de anderhalvemeterregel tijdens de opening van haar museum The Upside Down. In een vlog op YouTube zegt ze te begrijpen dat mensen haar uitlachten na een interview met De Telegraaf waarin ze niet op vragen erover wilde reageren.

Nooshin begint haar vlog met een monoloog over de ophef die afgelopen week ontstond. De vlogger opende het museum The Upside Down en vierde dit met vrienden. Op foto's en video's van de opening was te zien dat er geen anderhalve meter afstand werd gehouden. Toen Nooshin hier vragen over kreeg, brak ze het interview af.

"Wat ik ervan heb geleerd is dat ik nu meer dan ooit weet hoe groot de rol is van iemand die in het publieke oog staat en dat ik altijd moet proberen om het goede voorbeeld te geven", vertelt ze haar volgers. "Ik heb nu nog veel meer door wat voor belang dat met zich meedraagt."

Nooshin zegt in de toekomst nog meer eigen verantwoordelijkheid te willen nemen en het goede voorbeeld te willen geven. Ze geeft toe de anderhalve meter afstand in het dagelijkse leven omringd door vrienden nog weleens te vergeten en heeft niet altijd door hoeveel ogen er op haar zijn gericht. "Ik had dat die dag gewoon niet zo moeten doen. Mijn oprechte excuses."

Het interview met De Telegraaf kan ze zelf maar met moeite terugkijken. "Ik snap iedereen die me uitlacht volledig." Ze zegt zich op dat moment overrompeld te hebben gevoeld door die vraag. "Ik kreeg een error in mijn hoofd en heb het wellicht heel dom aangepakt door het af te kappen."

"Ik heb er veel van geleerd en voel me best wel dom." Ze is het eens met de mensen die zeggen dat ze wel mediatraining kan gebruiken. "Ik heb dat nooit gehad. Ik heb het altijd vanuit mijn hart gedaan en heel vaak gaat dat goed en nu ging dat behoorlijk slecht", aldus Nooshin.