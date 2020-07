Johnny Depp heeft dinsdag via zijn advocaten het eerste woord genomen in de rechtszaak die hij aanspant tegen The Sun. De acteur, die de Britse krant aanklaagt voor smaad, weerlegt volgens Deadline de verhalen van zijn ex Amber Heard en zegt dat juist zij degene was die hem misbruikte in hun relatie.

Heard stelde mishandeld te zijn door Depp. Die bewering stonden centraal in een artikel dat The Sun plaatste. De acteur noemt het verhaal "verzonnen".

"Zij was juist de misbruiker in deze relatie", aldus David Sherborne, een van de advocaten van Depp. "Zij begon de fysieke gevechten en sloeg hem. Het bewijs dat er is, ondersteunt dat ook en laat zien dat hij verliefd op haar was. Hij vond het daarom moeilijk om haar gedrag te kunnen begrijpen. Het geweld in hun relatie startte altijd vanuit mevrouw Heard, meneer Depp moest zich daarom soms noodgedwongen verdedigen. Hij is geen vrouwenmishandelaar en is er ook nooit een geweest."

Heard nam volgens Depp diverse medicatie en drugs toen zij nog getrouwd waren. "Haar gedrag was onvoorspelbaar. Het ene moment was ze heel moederlijk, het andere moment vijandig en boos." Heard zou ook regelmatig affaires hebben gehad, zegt Depps advocaat.

"Dit is geen zaak die draait om het geld", zegt Sherborne namens de acteur. "Het gaat om de rechtvaardiging. Dat is de reden waarom meneer Depp hier is - hij wil zijn reputatie verdedigen."

Depp klaagt The Sun aan, omdat hij wife beater (iemand die vrouwen slaat) werd genoemd in een artikel uit april 2018. De tabloid schreef dat na een ruzie tussen Depp met zijn ex-vrouw Heard, die beweert dat ze werd onderworpen aan een "driedaagse beproeving van fysieke aanvallen" van Depp. Volgens Heard was de Pirates of the Caribbean-acteur onder invloed van drank of drugs.

Twee ex-vrouwen van Depp en de oud-assistent van Heard hebben al getuigenissen afgelegd die Depp in het gelijk stellen. Daaruit komt naar voren dat Depp nooit agressief is geweest in voorgaande relaties, wat The Sun wel schreef in het gewraakte artikel.

Johnny Depp onderweg naar de rechtbank in Londen (Foto: BrunoPress)