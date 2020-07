Televisiekok Rudolph van Veen (53) gaat trouwen met Simone van den Berg, met wie hij al negentien jaar samen is.

Volgens de 45-jarige Van den Berg was het liefde op het eerste gezicht toen de twee elkaar ontmoetten toen er een item voor Life & Cooking moest worden gedraaid.

"Ik hing aan de telefoon toen Rudolph binnenkwam", vertelt ze in Beau Monde. "We keken elkaar aan en het was 'bam'. Aan mijn buurmeisje vroeg ik wie die man was die de hele tijd aan het woord was. 'De kok van Carlo en Irene', zei ze. Toen ik hoorde dat hij op televisie kwam, dacht ik: laat maar."

De twee kwamen elkaar nog een paar keer tegen en uiteindelijk vroeg Van Veen zijn toekomstige vrouw mee uit. "Na twintig jaar houdt Rudolph nog steeds de deur voor me open. Hij is liefdevol, romantisch en zorgzaam. Hij zegt elke dag dat ik er stralend uitzie."

Het stel wilde eigenlijk volgend jaar trouwen, maar vanwege het coronavirus houden ze voorlopig 2022 aan. "Twintig jaar geleden heb ik een plaatje uitgeknipt en altijd bewaard", aldus Van den Berg. "Sinds Rudolph me gevraagd heeft, hangt dit knipsel op het prikbord. Ik ga er niets over zeggen, behalve dat het een prinsessenjurk is."