Johnny Depp (57) en The Sun staan dinsdag tegenover elkaar in de rechtbank van Londen. Een grote rol in deze zaak is weggelegd voor zijn ex Amber Heard (34), het andere hoofdpersonage in het artikel van de Britse tabloidkrant waarin Depp een 'wife beater' (vrouwenmishandelaar) werd genoemd. De acteur spreekt van smaad en eist gerechtigheid. Heard staat achter het artikel en zegt met bewijs te komen dat haar ex-man haar heeft mishandeld. Wat is er allemaal voorafgegaan aan de inmiddels veelbesproken zaak?

Heard en Depp leren elkaar in 2011 kennen op de set van de dramafilm The Rum Diary. Ze beginnen een jaar later met daten, als de acteur een punt heeft gezet achter zijn relatie met Vanessa Paradis. Het koppel trouwt in 2015.

Vrij snel daarna loopt het huwelijk tussen de twee op de klippen en vraagt Heard een scheiding aan. Als officiële reden stond 'onoverkomelijke verschillen' op de scheidingspapieren, maar al snel beschuldigt Heard haar ex van huiselijk geweld. De acteur krijgt een contactverbod opgelegd.

'Team Depp' gaat meteen in de tegenaanval. Depps dochter Lily-Rose, ex-vrouwen Lori Anne Allison en Paradis, acteur Mickey Rourke en goede vriend Doug Stanhope nemen het allemaal op voor de acteur en zeggen op sociale media of tegen de bladen dat hij nooit een vlieg kwaad zou doen. Heard zou juist de manipulatieve factor in de relatie zijn geweest en bovendien is ze uit op Depps geld.

Kort daarna deelt TMZ beelden waarop te zien is dat de acteur met keukenkastjes slaat en met een fles wijn gooit. Dit gebeurde volgens Heard onder invloed van drank en drugs.

De dag voordat het voormalige Hollywoodkoppel in de rechtbank moet verschijnen, zet Heard een streep door de zaak. Een aantal maanden later treffen de twee een schikking: Depp betaalt 7 miljoen dollar aan zijn ex. Heard doneert het geld aan een goed doel.

Depp eist kort daarna een vergoeding van 100.000 dollar voor de rechtbankkosten die hij inmiddels heeft gemaakt voor zijn vechtscheiding, maar de rechter geeft hem ongelijk. Begin 2017 is de scheiding tussen Depp en Heard dan eindelijk definitief.

2018: The Sun plaatst omstreden opiniestuk

Het grootste kwaad lijkt achter de rug, maar in 2018 laait de onrust weer op als de Britse krant The Sun een opiniestuk plaatst waarin Depp een 'wife beater' wordt genoemd. Het betreffende artikel werd door redacteur Dan Wootton geschreven naar aanleiding van uitspraken van J.K. Rowling, die zich lovend uitsprak over de casting van Depp in de verfilming van haar boek Fantastic Beasts and Where to Find Them. Wootton begrijpt niet dat de acteur deze kans nog krijgt, na wat hij zou hebben gedaan.

De acteur klaagt de tabloid aan voor smaad en eist 200.000 pond (220.000 euro) en een nader te bepalen schadebedrag. The Sun zou zich naar verluidt verweren met het argument "dat het artikel niet lasterlijk is, omdat het waar is". De boulevardkrant zou de sms-berichten willen opvoeren als bewijs van een gewelddadige relatie.

Een aantal maanden later vertelt Depp in gesprek met GQ voor het eerst meer over de strijd die woedt tussen hem en Heard. Hij zegt zijn ex niet mishandeld te hebben en stelt dat ze 'ineens' een blauwe plek op haar gezicht had. Heard komt snel met een tegenreactie. "Als GQ de zaak ook maar een beetje had onderzocht, zou het al snel duidelijk zijn geworden dat zijn verklaring volledig onwaar is", zo laten haar advocaten weten.

Twee maanden later schrijft de actrice een essay in The Washington Post waarin ze vertelt over haar ervaringen met huiselijk geweld. Depp wordt hierbij niet bij naam genoemd, maar uit het verhaal valt op te maken dat Heard het over hem heeft. Hoewel Depp van vrienden steun krijgt, lijkt het publiek zich tegen hem te keren. Hij is minder vaak op het witte doek te zien en zijn populariteit in Hollywood daalt enorm.

Exen van Depp geloven aantijgingen niet

Begin 2019 laat Depps advocaat weten bewijs te hebben dat de aantijgingen van Heard kan weerleggen. Het zou onder meer gaan om verklaringen van ooggetuigen en tekstberichten die zijn uitgewisseld door het team van The Sun. Ook klaagt hij zijn ex aan voor smaad. Hij eist bovendien 50 miljoen dollar van haar, al wordt dat behandeld in een andere rechtszaak.

De aantijgingen tussen beide partijen gaan over en weer. In hoorzittingen voorafgaand aan de zaak die de komende weken plaatsvindt, werd al bekend dat Depp in 2013 sms-berichten naar een vriend had gestuurd waarin hij suggereerde Heard te willen 'verbranden' en 'verdrinken'. Begin februari werd bekend dat Heard Depp had geslagen.

Depp krijgt tijdens zijn zaak in elk geval steun van meerdere bekenden: exen Paradis en Winona Ryder staan Depp bij en zeggen zich niet te kunnen voorstellen dat hij Heard heeft mishandeld. Ook Heard wordt betrokken bij de zaak en heeft aan het advocatenteam van News Group Newspaper (de uitgever van The Sun) informatie geleverd die hun positie moet versterken.

Eind juni kwam naar buiten dat Depp sms'jes heeft achtergehouden waaruit blijkt dat hij in 2015 drugs gebruikte, wat Heards beweringen ondersteunt. Volgens Depps advocaat zijn de berichtjes niet relevant in deze zaak.

Het is dan ook nog niet bekend of ze nadelige gevolgen voor de acteur hebben. Dat zal vermoedelijk snel duidelijk worden: de uitspraak wordt over ongeveer drie weken verwacht.