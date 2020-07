Gordon heeft eind mei een terugval gehad, nadat hij zich in juli 2019 in een afkickkliniek liet opnemen voor een behandeling van zijn alcohol- en drugsverslaving. De presentator meldt dinsdag in gesprek met De Telegraaf dat die terugval zonder de coronacrisis niet zou hebben plaatsgevonden.

"Drank, coke, alles. Ik ben vier dagen helemaal van de wereld geweest", aldus Gordon over zijn terugval. "Alle ingrediënten voor een terugval kwamen bij elkaar."

"Als de coronacrisis er niet was geweest, dan had ik het gewoon volgehouden, want ik had genoeg afleiding. Ik zou een dagelijkse talkshow met Patty Brard presenteren. Dat ga je natuurlijk nooit redden met alcohol en drugs op."

"Ik ben echt onderuitgegaan door die coronacrisis. Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar jezus, wat ben ik op mijn bek gegaan." De presentator is er naar eigen zeggen weer bovenop gekomen door "opstaan en weer doorgaan". "Stick to the program. Focus".

'Gordon had in november eerdere terugval'

Verschillende media meldden in november dat Gordon ook toen een terugval had. Een maand eerder liet de voormalige zanger op Instagram weten een "dip" te hebben.

Gordon zei eerder dat hij op het hoogtepunt van zijn verslaving 25 wodka-cola en 4 gram cocaïne consumeerde op één avond in het weekend.

Deze video is vorig jaar in oktober opgenomen.