Evi Hanssen (41) en haar vriend Kurt Loyens (51) gaan trouwen. Dat meldt de Belgische presentatrice maandag op Instagram.

"Gisteren kwam dé vraag", schrijft Hanssen bij een aantal foto's van het aanzoek. Haar reactie was duidelijk: "JA NATUURLIJK!"

Hanssen, die in Nederland vooral bekend is van 3 op Reis en Expeditie Robinson, ontmoette Loyens zo'n anderhalf jaar geleden nadat een goede vriendin van Loyens hen "koppelde".

"Ik kende haar niet, maar zij en ik raakten aan de praat op een feestje", vertelde Hanssen in maart aan HLN. "Na een paar uur zei ze: 'Jij zou mijn beste vriend Kurt moeten ontmoeten. Geef je mailadres en dan breng ik jullie in contact.' Ik dacht: whatever, waarom niet?"

Die vriendin stuurde de volgende dag al een mail naar de twee met: "Hallo, ik vind dat jullie elkaar moeten leren kennen." Hoewel ze naar eigen zeggen sceptisch waren, "sloeg de vonk meteen over".

Het wordt het tweede huwelijk voor Hanssen, die twee kinderen heeft. Ze scheidde in 2011 van haar eerste man. Hierover zei de presentatrice in het televisieprogramma The Therapist: "Scheiden voelde alsof het de glans van mijn leven heeft weggenomen. Het heeft een breuk betekend met het zorgeloze. Ik was wel al 33, maar het voelde toch als volwassen worden."

Kurt Loyens gaat op zijn knieën voor Evi Hanssen. (Foto: Instagram/Evi Hanssen)

Het stel nadat Evi Hanssen ja zei. (Foto: Instagram/Evi Hanssen)