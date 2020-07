Ryan Adams, de ex-man van Mandy Moore, bood afgelopen weekend in een verklaring in Daily Mail zijn excuses aan voor seksueel wangedrag, maar deed dit nooit persoonlijk. Moore vertelt maandag aan TODAY dat ze voor zijn verklaring niets van hem heeft gehoord.

"Ik vind het opvallend dat iemand publiekelijk excuses maakt, maar niet in de privésfeer", stelt Moore. "Ik spreek voor mezelf, maar ik heb niets van hem gehoord. Ik ben niet per se op zoek naar een verontschuldiging van hem, maar ik vind het opvallend dat iemand er een heel interview over geeft, maar niet dingen persoonlijk rechtzet."

In februari 2019 publiceerde The New York Times een artikel waarin zeven vrouwen, onder wie Moore die van 2009 tot 2016 met Adams getrouwd was, stellen dat zij een patroon van manipulatief gedrag opmerkten bij de muzikant.

De veelal jonge vrouwen stonden aan het begin van hun muzikale carrière toen Adams hen mogelijkheden aanbood voor een succesvolle start van hun loopbaan. Adams probeerde de zangeressen later te verleiden tot seks. Moore stelde eerder dat hij haar carrière wilde controleren, waardoor ze jarenlang geen muziek uitbracht.

Adams zei in de publieke verklaring dat hij nu nuchter door het leven gaat en dat hij zich slecht voelt over de manier waarop hij de mensen in zijn leven en carrière behandeld heeft. "Ik kan alleen maar zeggen dat het me spijt. Het is zo simpel. Deze periode van isolatie en reflectie deed me beseffen dat ik belangrijke veranderingen in mijn leven moest aanbrengen", aldus Adams.

Mandy Moore bracht eerder dit jaar het album Silver Landings uit. Het was haar eerste nieuwe muziek sinds 2009. Daarnaast speelt ze een hoofdrol in de serie This Is Us.