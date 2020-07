Bert van Leeuwen ging door het presenteren van het donorprogramma De 100 anders aankijken tegen zijn eigen donorcodicil. De presentator is sindsdien van plan om ook zijn ogen beschikbaar te stellen voor orgaandonatie, vertelt hij maandag in De Telegraaf.

"Ik weet nog wel dat ik had ingevuld: de ogen uitgezonderd, dat leek mij gewoon een heel eng idee", aldus Van Leeuwen over zijn eigen donorcodicil. "Tot ik voor De 100 een gesprek had met een vrouw die wacht op een hoornvliestransplantatie. Dan realiseer je je dat iemand dat heel hard nodig heeft."

Van Leeuwen adviseert mensen om de site van het Donorregister te bezoeken en te kijken hoe ze geregistreerd zijn. "Zo kan ik bijvoorbeeld de ogen er toch bij laten registreren. Ik hoop dat iedereen een weloverwogen keuze maakt."

Op 1 juli 2020 is de donorwet veranderd. Sindsdien komt iedereen in Nederland vanaf 18 jaar automatisch in het Donorregister.