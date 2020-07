Robbie Williams had een jarenlange vete met Liam Gallagher, maar die is inmiddels bijgelegd. Dat levert hem wel een probleem op, zo vertelt hij aan Daily Mail. "Ik moet op zoek naar een nieuwe aartsvijand."

"Hoe goed is Oasis? Mijn langlopende vete met Liam is beëindigd. Ik heb nu gewoon enorm veel respect (voor Gallagher, red.) en ben weer de fan die ik ooit was", zegt Williams. "Het is leuk, ik vind het leuk... maar nu moet ik iemand anders vinden om te haten. Er is een enorm gat te vullen", grapt de zanger.

De onenigheid tussen Williams en Gallagher begon tijdens de uitreiking van de Brit Awards in 2000, toen de voormalig Take That-zanger zijn Oasis-collega voor 100.000 pond uitdaagde te vechten in de boksring. Williams was beledigd doordat Liams broer Noel hem een "​​dikke danser" had genoemd.

De Britten zetten hun verschillen onlangs opzij toen Williams in mei deelde dat zijn vader lijdt aan de ziekte van Parkinson. Gallagher reageerde daarop met: "Ik hoor dat er momenteel veel aan de hand is in je familie. Het spijt me dat te horen. Liefde en het licht gaan uit naar je familie."