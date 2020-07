Prins Charles is dankbaar dat de horeca in het Verenigd Koninkrijk op zaterdag weer open is gegaan. Dat vertelt de 71-jarige prins in een video op het Instagram-kanaal van Clarence House.

"Het is uitermate welkom nieuws dat hotels, restaurants en pubs weer hun deuren openen", zegt de prins. "De sector verbindt mensen en stelt hen in staat om prachtige herinneringen te creëren met familie en vrienden, of het nu gebeurt bij een ​​pint bier, een speciale maaltijd met familie of tijdens een overnachting om nieuwe plaatsen te verkennen."

Hij vervolgt: "Al deze momenten werden enorm gemist toen het normale leven even werd gepauzeerd." De kroonprins "weet dat mensen in de horecasector hun gasten ook hebben gemist" en spreekt daarom zijn waardering uit voor de veerkracht en standvastigheid van eigenaren en medewerkers in de sector. "Ik betuig mijn diepste medeleven aan degenen die worstelen om hun bedrijf draaiende te houden."

Daarnaast prees de 71-jarige Charles, die in maart een milde vorm van het coronavirus opliep, het deel van de industrie dat de gezondheidswerkers en anderen die tijdelijke huisvesting nodig hadden, verwelkomde in hun hotel of verblijf. Hij hoopt dat de "vitale en veerkrachtige" sector weer kan worden opgebouwd.