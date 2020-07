Kanye West wil nog dit jaar een gooi doen naar het presidentschap in de Verenigde Staten. De rapper maakte zaterdag via Twitter bekend zich verkiesbaar te stellen in de presidentsverkiezingen van 2020.

"We moeten nu stilstaan bij de belofte van Amerika door te vertrouwen in God, onze visie te verenigen en onze toekomst te bouwen. Ik doe mee aan de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten #2020vision", aldus West.

Het is opvallend dat de rapper zich kandidaat stelt voor de verkiezingen van dit jaar, die in november al plaats moeten vinden. West heeft zich namelijk nog niet officieel opgegeven bij de Federale Verkiezingscommissie, wat wel een vereiste is bij een kandidaatschap, schrijft TMZ.

Het is niet de eerste keer dat de rapper zijn politieke ambities uitspreekt. Tijdens de MTV Video Music Awards in 2015 maakte de rapper al bekend een gooi naar het presidentschap te willen doen.