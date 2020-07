Anna Nooshin vindt het vervelend dat de aandacht in de media nu niet uitgaat naar de opening van The Upside Down, het Instagram-museum dat ze in Amsterdam opende. De in haar ogen negatieve vraag van De Telegraaf over het niet aanhouden van afstand tijdens de openingslunch domineert nu het nieuws.

"Ik koos er bewust voor de vraag niet te beantwoorden, niet omdat deze niet te beantwoorden was, maar omdat dit niet de insteek was van het interview en ik daardoor totaal werd overrompeld door de negatieve toon", aldus Nooshin in haar Instagram Story.

De influencer werd door de krant gevraagd naar de perslunch tijdens de opening van het museum. Op beelden van verschillende collega's en vrienden van Nooshin was te zien hoe er tijdens het eten geen 1,5 meter afstand werd gehouden, en zeker niet daarna: de verschillende groepen poseerden dicht bij elkaar en al knuffelend voor foto's.

Een verslaggever van de krant uitte zijn zorgen over het niet aanhouden van de regels, waarna Nooshin geïrriteerd reageerde. Hoewel de influencer ervoor koos niet te reageren, zette De Telegraaf de beelden toch online en werd de video op allerlei kanalen gedeeld.

Nooshin zegt nu met liefde alle vragen te beantwoorden die "met goede intentie" worden gesteld. "Hierbij kreeg ik dat gevoel echter niet. Het voelde als sensatie zoeken en daar wilde ik graag bij wegblijven."

De influencer benadrukt dat er in The Upside Down wél rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen en dat de organisatie "de verantwoordelijkheid" neemt voor de perslunch. NU.nl heeft aan de organisatie gevraagd of dit betekent dat de aanwezigen gevraagd wordt in quarantaine te gaan, of dat er misschien andere maatregelen worden genomen. Daar is nog geen antwoord op gegeven.