Jennifer Grey (60) en Clark Gregg (58) hebben besloten na een huwelijk van negentien jaar te gaan scheiden. De Dirty Dancing-actrice en de Agents of S.H.I.E.L.D.-acteur gingen in januari al uit elkaar, maar besloten het nieuws nog even niet te delen.

"Na negentien jaar samen zijn we in januari uit elkaar gegaan, wetende dat we altijd een familie zullen blijven die van elkaar houdt, elkaar waardeert en voor elkaar zorgt", aldus de beide acteurs op hun socialemediakanalen.

Het stel benadrukt goed met elkaar te blijven omgaan en gelukkig te zijn met de tijd die ze samen hebben besteed. Grey en Gregg noemen daarbij ook hun achttienjarige dochter Stella en benadrukken dat ze van haar houden.

Grey en Gregg hebben in hun carrières regelmatig samengewerkt. Het recentst stonden ze in 2006 samen op de set, toen ze allebei een rol hadden in de film Road to Christmas.