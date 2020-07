Bij Olga Zuiderhoek werd in april een besmetting met het coronavirus vastgesteld. De actrice hoefde niet naar het ziekenhuis, maar is er flink beroerd van geweest. Nu eet ze thuis achter plexiglas als vrienden langskomen.

"Mijn dokter zei toen ik weer op de been was: 'Ik durf ervan uit te gaan dat je veilig bent, maar ga nou niet meteen tegen mensen aan zitten.' Ik zou het ook opnieuw kunnen krijgen, dus praten wij nu aan mijn eettafel gezellig met een plexiglas scherm tussen ons in", aldus Zuiderhoek (73) in gesprek met Trouw.

Als vrienden langskomen, kan ze met de schermen die ze heeft aangeschaft met vier personen aan tafel eten. "Een koppel en twee enkeltjes. En ik blijf tienmaal daags die potten handgel en alcoholsprays gebruiken die hier staan. Als die vrienden gedronken hebben, gaan ze trouwens toch weer over die schermen heen hangen en ernaast kwetteren. Nou ja, ik doe wat ik kan."

Zuiderhoek moest van de dokter met 39 graden koorts gaan wandelen, om haar longen lucht te geven. "Dat heeft geholpen! Ging ik eerst 25 rondjes door mijn flat lopen met Michael Jackson op de speakers: Beat It. Of ik dan aan die misbruikzaak denk? Nee, joh. Dat gaat richting heksenjacht, wat ik sowieso al een griezelig onderwerp vind en dus in het openbaar mijn mond over wil houden. Bij hem denk ik aan een zwarte man die zichzelf wit wilde maken. Zijn muziek is heerlijk. Maar ik loop ook goed op Dromen zijn bedrog van Marco Borsato."

Het virus maakte dat Zuiderhoek tot nieuwe inzichten kwam. "Kijk, met die blaaskanker en hepatitis C die ik eerder had, en waar ik nu vanaf ben, loop je gewoon rond. Dat zijn meer silent killers. Weet je wat ik besefte? Dat ik in al mijn rollen doodga, zoals in Hendrik Groen en Penoza en de film April, May en June, maar in het echt niet. Leuk hè?"