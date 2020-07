Laeticia Hallyday, weduwe van Johnny Hallyday, heeft een akkoord bereikt met de dochter van de in 2017 overleden Franse rockster over een deel van de erfenis. Dat meldt Leticia Hallyday vrijdag aan de Franse publieke omroep.

"Laeticia sprak de wens uit om een ​​akkoord te bereiken met de kinderen van haar man. De rouw over de dood van Johnny eist vrede en rust die in elk gezin moet leven. Zo hebben we een definitief akkoord bereikt met Laura Smet, die de hand van Laeticia Hallyday pakte", aldus Gilles Gauer, de advocaat van Laeticia Hallyday.

Met de overeenkomst komt er een einde aan een jarenlang juridisch gevecht tussen Laeticia Hallyday en Laura Smet, die voortkwam uit een eerdere relatie van de zanger. Smet vocht samen met haar broer David Hallyday het testament dat hun vader in 2014 opstelde aan, omdat hij zijn complete erfenis wilde geven aan zijn vierde vrouw Laeticia Hallyday en hun geadopteerde dochters Jade en Joy.

In april 2018 oordeelde de rechter dat vrijwel de hele nalatenschap van Johnny Hallyday bevroren moest worden. Naar verluidt heeft de erfenis een waarde van 100 miljoen euro. Met zoon David Hallyday is nog geen akkoord gesloten.

Johnny Hallyday, die wordt beschouwd als de Franse Elvis Presley, stierf in december 2017 op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Hij verkocht gedurende zijn carrière meer dan 100 miljoen platen.