Dave Roelvink houdt geen tanden over, André Hazes doet gevaarlijk en Eloise is dé Insta-gravin van Nederland. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Botox, een facelift, haarimplantaten: tegenwoordig hoef je er niet meer uit te zien zoals moeder natuur het heeft bedacht. De lelijke neus die je vader ook heeft kan zo verbouwd, de kleine borsten kun je vergroten en een terugtrekkende haarlijn is zo verholpen.

Echt tevreden met je uiterlijk zijn lijkt ineens abnormaal en er valt altijd wel weer een dingetje te vinden dat ook mooier of beter kan. Doe een rondje op Instagram of TikTok of kijk eens naar foto's van sterren op de rode loper en je weet het: met een rij witte tanden kom je een heel eind.

Lange tijd was het bleken van je tanden een trend, of het uitproberen van een whitening tandpasta, maar voor wie echt een witte lach wil, is er maar één optie: facings. Gezonde, iets minder witte tanden, worden afgevijld om daar kapjes overheen te plaatsen die er precies zo uitzien als de tanden van iedere andere beroemdheid.

Dave Roelvink heeft al jaren een witte glimlach en toonde ons deze week op sociale media wat hij daarvoor overheeft: zonder de facings ziet hij er doodeng uit. De kleine rattentandjes steken heftig af tegen het gebruinde gezicht van de dj en lijken niet meer helemaal geschikt om mee te eten.

Zonde van zijn tanden, zo zeiden zijn volgers, al vonden ze de witte lach die ervoor in de plaats kwam toch ook indrukwekkend. Dave kan nog héél lang naar zijn nieuwe witte parels staren: de dj moet de komende twee weken in quarantaine omdat hij zijn tanden onder handen liet nemen in Turkije en daar nog code oranje geldt.

André, pas nou op!

'André Hazes in groot gevaar!', kopt Story deze week op de voorpagina. Gezien het grote aantal roddels en gedoe rond de familie Hazes, slaat de gemiddelde entertainmentliefhebber daarop aan: wat zou er in hemelsnaam aan de hand zijn?

Wat blijkt: Sonja Bakker maakt zich flinke zorgen om het eetregime van de zanger. Sinds een paar maanden werkt André zich gemiddeld twee keer per dag in het zweet in de sportschool en eet hij iedere dag hetzelfde om zo gespierd mogelijk te worden.

Hoewel het werkt voor André en hij trots zijn brede schouders toont op sociale media, heeft Sonja Bakker het vermoeden dat het allemaal niet zo goed is voor hem. "Het is juist heel belangrijk om gevarieerd te eten", aldus Sonja, die haar lezers het eten van eierkoeken en rijstwafels aanbeveelt.

André begint de dag met een shake en werkt vervolgens 400 gram kip, 500 gram aardappelen en 400 gram spinazie naar binnen. En dat doet hij dus dag in dag uit, om zijn gespierde lichaam maar zo gespierd mogelijk te houden.

"Wat me echt zorgen baart, is dat hij al twee maanden zoveel spinazie eet. Spinazie is een heel gezonde groente, maar als je er zo vaak en zo veel van eet, krijg je ontzettend veel nitraat binnen. Nitraat wordt in je lichaam omgezet in nitriet en daar moet je niet te veel van binnen krijgen", aldus Sonja.

Onderzoeken van het RIVM wijzen uit dat de risico's bij het eten van hele ladingen spinazie verwaarloosbaar zijn en dus lijkt André voorlopig toch niet in gevaar.

De Insta-baas van het Koninklijk Huis

Willem-Alexander vertelde tijdens de viering van zijn vijftigste verjaardag dat hij zijn dochters graag een zo normaal mogelijke jeugd wilde bieden en dat Amalia, Alexia en Ariane bewust buiten de spotlight worden gehouden.

Je kunt je afvragen of dat tegenwoordig nog een normale jeugd is: zo'n beetje iedereen onder de achttien wil zich profileren op Instagram, TikTok en andere sociale media en hoopt ooit eens een bekende vlogger te worden op YouTube. Maar als je uit de spotlights gehouden wordt, kun je niet gewoon een account aanmaken onder de naam PrinsesAmalia.

Dat de kroonprinses en haar zusjes enige bescherming nodig hebben, is logisch, maar hun nichtje Eloise toont aan dat het ook heel goed iets losser kan. De gravin is in no-time ongelofelijk populair geworden op Instagram en toont daar de beelden van het leven van een achttienjarige. Terrasjes met vriendinnen, selfies met haar zusje en een familiefoto tijdens de skivakantie.

De berichten onder haar foto's zijn niet altijd even sympathiek, maar ook daar lijkt Eloise prima mee om te gaan: ze reageert vriendelijk op bijna iedereen en zegt het ook eerlijk als ze het vervelend vindt als iemand niet aardig doet.

Nog even en Eloise is het toch wat stijve Instagram-kanaal van het Koninklijk Huis voorbij: in een week tijd heeft ze er 100.000 volgers bijgekregen.