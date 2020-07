Wesley Sneijder zegt niet bij zijn volle verstand te zijn geweest toen hij een jaar geleden op een auto danste in Utrecht. Beelden van het incident trokken in Nederland de aandacht, maar de oud-voetballer wist de volgende dag niet wat hij had gedaan.

"Het is in een moment van verstandsverbijstering gebeurd. Voor mijn gevoel had ik niet zoveel gedronken, maar het kan verkeerd vallen", aldus Sneijder (36) in gesprek met de Volkskrant.

"Als je bekend bent en er wordt net een foto of filmpje gemaakt, hang je", vindt de oud-voetballer, die verderop in het interview zegt zijn bekendheid soms best lastig te vinden en zo af en toe graag anoniem over straat zou willen gaan.

Van het incident herinnert Sneijder zich niks. "Het mooiste was dat ik 's ochtends wakker werd in het politiebureau. Er stond een agent in mijn celletje. Ik vroeg: wat heb ik gedaan? Vandalisme. Ik was blij toe. Hij vraagt: hoezo ben je blij? Ik zeg: voor hetzelfde geld had ik iemand doodgeschoten."