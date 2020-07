Meghan Markle voelde zich onvoldoende gesteund door de Britse monarchie toen er in de roddelpers verhalen opdoken terwijl ze zwanger was. Ook mocht ze zich naar eigen zeggen niet verdedigen tegen onware berichten, zo valt te lezen in rechtbankdocumenten waar BBC inzage in kreeg.

De papieren zijn onderdeel van de zaak die Markle heeft aangespannen tegen de uitgever van Mail on Sunday en Mail Online, nadat Mail On Sunday in februari 2019 delen van een brief publiceerde die Markle voor haar vader zou hebben geschreven.

In het artikel, waarin de vermeende brief geciteerd werd, beweerde de krant dat Markle haar vader ervan beschuldigde samen te spannen met haar zus Samantha. Markle zou zich daarom van haar vader willen distantiëren, aldus de tabloidkrant.

Het is niet de enige zaak die zij en haar man prins Harry tegen een krant zijn gestart. Haar echtgenoot heeft Daily Mirror en The Sun aangeklaagd voor het afluisteren van zijn telefoon. De prins stelt dat zijn voicemailberichten zijn beluisterd en wil de eigenaren van beide kranten daarom voor de rechter slepen.

Markle beschuldigt de uitgever van het schenden van haar privacy en copyright en wil een schadevergoeding. Wanneer de zaak dient, is nog niet duidelijk. In mei vond wel al een hoorzitting plaats, waarin de rechter enkele claims van de 38-jarige Markle afwees.

Het koppel woont tegenwoordig in Los Angeles. Eind vorig jaar kondigden de prins en de voormalige actrice aan afstand te doen van hun koninklijke verplichtingen.