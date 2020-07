René van der Gijp trouwt donderdag met zijn Minouche. Lang werd gedacht dat het mogelijk niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, maar het stel heeft toch een manier gevonden. Voor andere bekende Nederlanders liep dat dit jaar anders af.

Guus Meeuwis en Manon Meijers

Manon Meijers werd in augustus totaal verrast door Guus Meeuwis. De 48-jarige zanger en de 42-jarige styliste waren in Portugal op vakantie toen hij haar ten huwelijk vroeg. Deze zomer zou het zover zijn: de twee zouden elkaar het jawoord geven, maar het coronavirus gooide roet in het eten en uiteindelijk besloten ze het feest uit te stellen. Meeuwis en Meijers zijn van plan zodra het kan zo snel mogelijk te gaan trouwen, maar willen dat wel op hun eigen manier en dat gaat niet met de huidige restricties. Gelukkig heeft het stel in de tussentijd genoeg te doen; aan 100%NL Magazine vertelden ze onlangs dat Meijers naar Tilburg verhuist.

Sylvie Meis

In een luxehotel in het Italiaanse Florence zou Sylvie Meis (42) in juni voor de tweede keer in haar leven haar jawoord geven. De presentatrice verloofde zich in oktober 2019 met kunstenaar Niclas Castello (41) en wilde zo snel mogelijk met hem voor het altaar staan. De coronacrisis deed ze besluiten het huwelijk te verplaatsen. Heel lang hoeft de presentatrice niet te wachten: onlangs vierde ze haar verlovingsfeestje en het Duitse blad Gala wist te ontrafelen dat ze in augustus waarschijnlijk haar jawoord zal geven.

Astrid Joosten

De 62-jarige Astrid Joosten vond, na het overlijden van haar man Willem Ennes in 2012, het liefdesgeluk weer bij Rob Peters. De twee zouden volgens Story in juni gaan trouwen, maar door de coronamaatregelen kon dit huwelijk geen doorgang vinden. Romantisch wordt het dit jaar alsnog; het stel zou hebben besloten de bruiloft naar een later tijdstip uit te stellen.

Xelly Cabau van Kasbergen

Visagiste en zus van Yolanthe, Xelly Cabau van Kasbergen, zou begin juli trouwen met haar partner Beer Muller. Dat liep allemaal anders door corona: geen tripje naar Italië en geen romantisch jawoord op locatie. Het stel is al meer dan twaalf jaar samen en wilde de liefde vieren met de bruiloft. De twee hebben besloten hun huwelijk uit te stellen naar volgend jaar.