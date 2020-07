Kehlani wordt door een autoverhuurder aangeklaagd omdat ze een nieuwe Ferrari met schade zou hebben teruggebracht. De zangeres zou de auto hebben gebruikt in een clip en het voertuig daarbij 25.000 dollar (22.194 euro) aan schade hebben toegebracht.

Kehlani zou van tevoren gezegd hebben dat de auto voor persoonlijk gebruik was, maar de verhuurder zag de auto later terug in de clip van Open (Passionate), meldt TMZ.

Volgens de verhuurder is het duidelijk dat de zangeres, bekend van onder meer Good Thing, een aanrijding heeft gehad met een voorwerp of een dier. De schade aan de zwarte Ferrari zou ervoor hebben gezorgd dat de auto niet verhuurd kon worden en de eigenaar 1.000 dollar per dag zou hebben misgelopen.

De verhuurder wil nu dat de zangeres de schade betaalt en stapt naar de rechter. Kehlani heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.