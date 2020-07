Bestsellerauteur Dan Brown is door zijn ex-vrouw Blythe Brown aangeklaagd wegens het stelen van geld uit hun gemeenschappelijk bezit. Hij zou dat hebben gedaan om het dubbelleven dat hij volgens haar leidde financieel mogelijk te maken.

"Deze rechtszaak gaat over voor mezelf opkomen en mijn eigenwaarde terugkrijgen", zegt Blythe Brown, die twintig jaar lang met Dan Brown was getrouwd, tegen People. "Ik heb voortdurend geprobeerd de schokkende waarheid over de reden van onze scheiding te verzwijgen, namelijk dat hij een dubbelleven leidde."

De 56-jarige auteur, die wereldberoemd werd met de Da Vinci Code, zou het geld hebben gebruikt om meerdere minnaressen te onderhouden. Volgens het AD was een van hen de Nederlandse dressuuramazone Judith Pietersen, maar zij wil tegen de krant niet op de berichten ingaan.

Dan Brown zegt in een verklaring verbijsterd te zijn door de "valse claims" van zijn ex-vrouw. "Ik hou er niet van om haar in het openbaar af te vallen en ik vind het ook niet prettig om dat in een rechtszaal te doen. Maar om de een of andere reden hebben zij en haar advocaat ervoor gekozen om een verzonnen en wraakzuchtig verhaal de wereld in te sturen."

Dan Brown en Blythe Newlon (die daarna de achternaam van haar man aannam) stapten in 1997 in het huwelijksbootje en gingen in december vorig jaar definitief uit elkaar, nadat ze al een tijdje niet meer bij elkaar woonden. Wanneer de rechtszaak zal dienen, is nog niet duidelijk.