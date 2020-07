Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is op 89-jarige leeftijd voor de eerste keer vader geworden van een zoon. Zijn vrouw Fabiana (44) beviel woensdag van de kerngezonde Ace.

Moeder en zoon maken het goed, vertelt Fabiana zelf aan de Zwitserse krant Blick. "Het ging allemaal zonder problemen. Binnen 25 minuten was hij geboren." Ecclestone op zijn beurt laat weten "enorm trots" te zijn.

Voor Ecclestone is het zijn vierde kind. Hij kreeg uit zijn eerste huwelijk dochter Deborah, die zelf al oma is geworden. Uit zijn tweede huwelijk heeft hij een 36-jarige en 32-jarige dochter. Ecclestone heeft vijf kleinkinderen en een achterkleinkind.

Ace kwam in Zwitserland ter wereld. De steenrijke Brit woont daar met zijn Braziliaanse vrouw in een chalet in Gstaad en bezit er ook een hotel.

Ecclestone omschreef de aanstaande geboorte van zijn zoon eerder al als een van de hoogtepunten in zijn leven. "Op mijn leeftijd ben je niet meer bang voor de dood, dan ben je alleen maar dankbaar. Daarom is het heel mooi dat ik dit nog mee mag maken."