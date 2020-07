De vriendin van volkszanger Wesly Bronkhorst is in verwachting. Dat meldt Shownieuws woensdag.

Bronkhorst vertelt in gesprek met Shownieuws: "Het lijkt nu net alsof wij gaan trouwen, maar nee, we hebben veel groter nieuws. We zijn in blijde verwachting."

Bronkhorst maakte in maart van dit jaar bekend een nieuwe relatie te hebben. De twee leerden elkaar kennen door haar werk bij een evenementenbureau waar Bronkhorst veel voor heeft gewerkt.

De vriendin van de 37-jarige volkszanger is inmiddels drie maanden zwanger. Bronkhorst heeft al een dochter uit een eerdere relatie.